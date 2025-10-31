Beobachter: Eva Segelov, 2013 erklärte das Fachmagazin «Science» die Immuntherapie zum Durchbruch des Jahres. War es tatsächlich ein Durchbruch in der Behandlung von Krebs?

Eva Segelov: Absolut. In den Schlagzeilen ist sehr oft von «Durchbrüchen» zu lesen, die in Wirklichkeit gar keine sind. Und in sozialen Medien wie Tiktok kursieren viele vermeintliche Wundermittel, die auch da Heilung versprechen, wo die Schulmedizin keine Hoffnung mehr sieht. Krebs macht Menschen und ihre Angehörigen sehr verletzlich, und man muss extrem aufpassen, dass man sich nur auf seriöse Quellen verlässt. Aber die Immuntherapie war wirklich und wahrhaftig ein Durchbruch, der die Krebsmedizin massiv verändert hat.