Aldi Suisse umgeht Generalimporteur

So weit die Theorie. In der Praxis gibt es aber Probleme. Denn die Logistik eines Grossverteilers ist nicht ganz einfach: Wer in allen Läden konstant volle Regale haben will, findet in Deutschland kaum einen Händler, der das über Jahre garantieren kann und will. Deshalb eignen sich Parallelimporte aus Deutschland häufig nur als Drohgebärde gegenüber einem Hersteller, nicht als langfristige Beschaffungsstrategie.