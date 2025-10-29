Was nun? Zunächst gilt es, den Kopf nicht zu verlieren. Noch auf dem Heimweg in die nächste Drogerie zu stürzen und zu einer Haarfarbe zu greifen, ist wenig ratsam. Besser ist es, noch einmal auf die Coiffeuse zuzugehen und ihr mitzuteilen, dass ihre Kreation nicht den Erwartungen entspricht. Viele Salons setzen auf zufriedene Kundinnen und sind deshalb bereit, den Haarschnitt oder die Farbe kostenlos zu korrigieren.