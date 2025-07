Wenn ich müde bin, trinke ich Mate. Dann Kokoswasser hinterher, gegen das Herzrasen. Gegen meine dünnen Oberarme trinke ich High Protein Double Zero Energy Milk und dann noch ein paar Schlucke Focus Water für den Fokus. Vitamin Well Reload ist gut für den Vitaminspiegel, Kombucha soll mich entgiften. Kurz, ich schütte schon seit längerer Zeit Flüssigkeiten in allen Farben des Regenbogens in mich hinein, als wär ich Spongebob Schwammkopf.