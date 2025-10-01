Und auch die neueste Überprüfung durch das deutsche Konsumentenmagazin «Öko-Test» hat es in sich. Das Magazin testete 21 Küchenrollen aus Onlineshops, Super-, Drogerie- und Biomärkten und wählte dabei hauptsächlich Produkte aus Recyclingpapier. Bei den Produkten handelt es sich vor allem um deutsche Marken, einige sind aber auch in der Schweiz erhältlich.