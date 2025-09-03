Karin Kast aus Heiden AR zögerte nicht lange, buchte gleich am Handy zwei Zimmer, eins für ihre Eltern, eins für sich und ihre beiden Kinder, ein und vier Jahre alt. Die Ernüchterung kam kurz darauf, als die Buchungsbestätigung per E-Mail eintraf. Zwar waren korrekt zwei Zimmer gebucht, allerdings vier statt drei Erwachsene verrechnet worden.