Die ganze Welt schaute heute nach Strassburg und verfolgte den Fall mit. Wieso ist das Urteil auch für andere Länder relevant?

Direkt betrifft es natürlich nur die Schweiz. Aber andere Staaten wissen jetzt: Wenn bei uns ein ähnlicher Fall kommt, verlieren wir ihn in Strassburg, wenn wir uns so verhalten wie die Schweiz. Das hat also Auswirkungen auf alle Verfahren in allen Mitgliedsstaaten des Europarats. Überall dort, wo die Europäische Menschenrechtskonvention angewandt wird. Die Richter in allen 46 Staaten müssen das Urteil anschauen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Es ist übrigens auch rückwirkend eine Legitimation für Gerichtsurteile, zum Beispiel in den Niederlanden und in Belgien, wo nationale Gerichte Klimaklagen in den letzten Jahren recht gaben, die mit der Menschenrechtskonvention argumentierten. Wenn das Urteil anders rausgekommen wäre, hätte man dort sonst nochmals über die Bücher gehen müssen.