Die Landesregierung zu verklagen, ist hingegen gelinde gesagt eine kühne Idee. Die Klimaseniorinnen haben es getan. Als sich der Bundesrat für nicht zuständig erklärte, gelangten sie ans Bundesverwaltungsgericht. Dann ans Bundesgericht. Und schliesslich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Dort wird ihre Klage gegen die Schweiz nun von der Grossen Kammer behandelt, und das sagt einiges: Das höchste Gremium des Gerichts behandelt nur diejenigen Fälle, die für die Rechtsprechung in Europa oberste Priorität haben. Geboren wurde die Idee für eine Klage 2015 am Schweizer Sitz von Greenpeace. Die Umweltorganisation suchte nach neuen Möglichkeiten, um Bewegung in die Klimapolitik zu bringen. Greenpeace beauftragte deshalb zwei Anwältinnen damit, die Möglichkeiten einer Klage in der Schweiz abzuklären. Eine solche führen kann jedoch nur, wer eine besondere Betroffenheit nachweisen kann.