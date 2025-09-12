«Der Plan des Bundesrats ist völlig realitätsfern. Die Schweiz wird das Klimaziel nicht erreichen.» Das sagt nicht irgendwer, sondern Marco Berg, der Chef der Stiftung Klimaschutz und CO₂-Kompensation (Klik).



Die Stiftung soll im Auftrag des Bundes die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure umsetzen – und damit einen grossen Brocken des Schweizer Klimaziels stemmen. Das da lautet: eine Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 50 Prozent bis 2030. Dazu hat sich die Schweiz im Pariser Klimaabkommen verpflichtet. Und so will es auch das vom Parlament verabschiedete CO₂-Gesetz.