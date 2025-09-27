Der Bundesrat verschärft das Problem

Gleichzeitig verschärft der Bundesrat das Problem. Er schwächt mit seinem Sparpaket erfolgreiche klimapolitische Instrumente im Inland. Etwa das Gebäudeprogramm. Und damit ausgerechnet den Sektor, der bis jetzt für die Schweiz den Karren aus dem Dreck zieht und punkto Klimaschutz am meisten erreicht hat. Wenn man solche erfolgreichen Massnahmen ausbremst, erhöht das den Druck auf Projekte im Ausland. Weil dann mit ihnen noch mehr CO₂ kompensiert werden muss, um das Ziel zu erreichen.