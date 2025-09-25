Die Schweiz will viel CO₂ im Ausland kompensieren, scheitert dabei aber kläglich. Das zeigt eine Recherche des Beobachters. Insgesamt sollen 34 Millionen Tonnen CO₂ mit Klimaschutzprojekten in Ländern wie Thailand oder Ghana reduziert werden. Dieses Ziel ist heute erst zu 0,04 Prozent erreicht. Es scheint unrealistisch, dass die restlichen 99,96 Prozent bis 2030 umgesetzt werden.