Haben Sie sich in letzter Zeit auf eine neue Wohnung beworben? Wenn ja, sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer einer Datenschutzverletzung geworden.



Bei einer Auswertung von Bewerbungsformularen für Wohnungen von 28 verschiedenen Immobilienverwaltungen, darunter einige der grössten der Schweiz, hat der Beobachter festgestellt: Kein einziges erfüllte vollständig die Anforderungen, die der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) festgelegt hat.