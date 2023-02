All das klingt sehr harmonisch. Lief wirklich alles so problemlos ab?

Natürlich gab es auch Schwierigkeiten. Ich finde den Föderalismus und die Zuständigkeit der Kantone in Asylfragen an sich gut. Auch insofern, als die Kantone und die Gemeinden in der Krise mithelfen. Aber alle machen ihr eigenes Ding. Die unterschiedlichen Standards und Prozesse haben alles sehr schwerfällig gemacht. Und das in einer Situation, in der es schnell gehen musste. Einzelne Kantone hatten tatsächlich Probleme mit der Unterbringung und wollten nicht mit Gastfamilien arbeiten, obwohl sich viele Freiwillige gemeldet haben. Wenn man das Hilfsangebot der eigenen Bevölkerung nicht annehmen will, bin ich schon etwas perplex.