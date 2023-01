Viele Regeln und ein Plan

Die Stromausfälle haben uns gezwungen, eine Reihe von Regeln aufzustellen: keinen Lift benutzen, alle Geräte so weit wie möglich aufladen. Man muss einen Plan haben, wie man seine Familie bei einem Stromausfall erreichen kann. Es braucht einen strategischen Vorrat an Lebensmitteln, die nicht gekocht werden müssen, an Kerzen und an Batterien für Taschenlampen, einen Wasservorrat. Reflektierende Kleidung tragen, arbeiten/kochen/lernen/waschen, solange es Strom gibt (also auch nachts).