zur Person:

Malek Ossi, 29, flüchtete Ende 2015 über die Balkanroute in die Schweiz. Er stammt aus dem kurdischen Autonomiegebiet Rojava in Syrien. Ein grosser Teil seiner Familie lebt inzwischen in der türkisch-syrischen Grenzstadt Derik. Ossi absolviert eine Ausbildung zum Sozialarbeiter. Er lebt in Zürich.