Der unterlegene Benno Straumann äussert Kritik am Gericht. In der Zwischenverfügung vom Februar 2022 habe das Gericht das SEM aufgefordert, die Identität der sachverständigen Person AS19 offenzulegen, weil es sonst die Vorwürfe gar nicht beurteilen könne. Das Gericht hat aber schon früher mehrere Urteile basierend auf Gutachten von AS19 gefällt. «Das heisst also, dass das Gericht in den vorangegangenen Urteilen die Gutachten von AS19 ohne Kenntnis seiner Identität akzeptiert hat», sagt Straumann. «Wenn das Gericht die Beschwerde jetzt gutgeheissen hätte, hätte das die Rechtsprechung der letzten zehn Jahre in Frage gestellt. Dazu war das Gericht offensichtlich nicht bereit.»