Aber das Engagement für andere steckt tief in seinen Knochen. In Erlinsbach, wo er geboren wurde, war er früher SP-Gemeinderat und hat neben seinem Beruf mehrere Jahre die Vormundschaftsbehörde geleitet. Politisiert wurde er 1963 als junger Stipendiat in den USA. Das Thema der Stunde waren die Bürgerrechte, Martin Luther King hielt seine berühmte Rede in Washington D. C. am Tag nach seiner Ankunft in den Staaten. Diese Zeit prägte ihn für den Rest seines Lebens, sagt Benno Straumann. «Es kann einem ja nicht gleichgültig sein, was auf diesem eigenartigen Planeten mit den Menschen passiert.»