Gespräche mit Stammgästen

Zu den Nachtzügen bin ich durch Zufall gekommen. Zwei Bekannte waren bereits im Nightjet tätig. An die Nachtarbeit hatte ich mich schon bei meinem früheren Job als Maschinentechniker gewöhnt. Wir haben unterschiedliche Dienste. Wenn ich zum Beispiel drei Nächte am Stück unterwegs bin, habe ich nach der Ankunft am Morgen die beiden Folgetage frei. Dann kann ich wieder in den normalen Tag-Nacht-Rhythmus wechseln. Angestellt bin ich bei der Firma Newrest Wagons-Lits, einem weltweit tätigen Konzern. In Österreich betreuen wir im Auftrag der ÖBB den Nightjet, der unter anderem von Zürich nach Berlin, Hamburg und Amsterdam fährt.