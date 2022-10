London und Dublin

Selbst nach Grossbritannien kommt man auf dem Schienenweg. Der Vorteil: Man kann zum Beispiel einen Trip nach Dublin mit einem Aufenthalt in London verbinden. Von Basel erreicht man London via Paris (Bahnhofwechsel) in 6,5 Stunden. Von dort kommt man in gut 4 Stunden nach Holyhead, Wales, wo man auf die Fähre umsteigt. Rund 3 Stunden später ist man in der Hauptstadt Irlands. Eine weitere Möglichkeit ist, in Cherbourg (Normandie) die Nachtfähre zu besteigen. Dann führt die Anreise aber via Strassburg und Paris.