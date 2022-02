Ohne Kaufkraftbereinigung ist die Schweizer Spar-Tageskarte gar dreimal so teuer wie das Sparbillett in Österreich und doppelt so teurer wie jenes in Deutschland (umgerechnet in Franken). Bei Litra betont man, der Preisvergleich sei korrekt. Man habe in sieben Ländern den jeweils günstigsten Preis für 14 typische Mobilitätssituationen berücksichtigt – inklusive Abos wie Halbtax.