Zoehre Akdogan lacht, als sich der Beobachter bei ihr meldet. «Der Blitzkasten, der fast im Minutentakt blitzt, ist derzeit Gesprächsthema Nummer eins bei uns im Block.» Die 48-Jährige wohnt in einer Siedlung an der Albisriederstrasse in Zürich, eine Ausfallstrasse im Westen der Stadt. Täglich fahren hier Tausende Fahrzeuge Richtung Aargau, Zug und Luzern. Als der Blitzer aufgestellt wurde, löste der mobile Kasten in den ersten 24 Stunden bereits über 350 Mal aus.