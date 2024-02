Der EDÖB empfiehlt Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen, ihre Forderungen schriftlich an die betreffenden Firmen zu senden. Falls sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, gibt es die Möglichkeit, diese an den EDÖB weiterzuleiten. «Wir werden sie analysieren und bei gerechtfertigten Meldungen bei den Unternehmen vorstellig werden», so eine EDÖB-Sprecherin.