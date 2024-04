Ein Rentner fällt auf ein angebliches Roger-Federer-Interview herein. Er registrierte sich auf der Internetplattform Crypto1Capital, die Roger Federer angeblich Glück gebracht haben soll – und verliert in der Folge über 250’000 Franken an Kryptobetrüger. «Und dann habe ich Tubel nochmals eingezahlt» ist die neuste Folge in unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Raphael Brunner über die Hintergründe – Cybercrime-Experte Otto Hostettler ordnet die Sache ein.