Sie tollt fröhlich im Garten mit einem Hund herum. Er springt sie an, verletzt sie an der Lippe. Stunden später liegt sie im Notfall. Sie überlebt nur knapp.



Moderator Eric Facon spricht in der neusten Folge «Ein Kratzer wird zur Katastrophe» des Beobachter-Podcasts «Der Fall» mit Autorin Jasmine Helbling und Rechtsberaterin Katharina Siegrist über die Hintergründe.