Im Alkoholrausch will ein Mann seine Frau zum Sex zwingen. Als sie sich wehrt, malträtiert er sie in seiner uferlosen Wut. Das Gericht spricht der Frau eine Entschädigung zu, doch die Versicherung lässt sie jahrelang hängen. Bis der Beobachter eingreift.



Moderator Eric Facon spricht in der neusten Folge «Fast getötet und dann links liegen gelassen» des Beobachter-Podcasts «Der Fall» mit Autor Daniel Benz und Rechtsberaterin Katharina Siegrist über die Hintergründe der Geschichte.