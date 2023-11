Ein älterer Schüler habe sie in der Toilette eingesperrt und sich an ihr vergangen, erzählt ein Kindergartenmädchen seinen Eltern sehr anschaulich. Sie kenne ihn vom Sehen. Die Polizei ermittelt, die Eltern engagieren einen Anwalt, doch die Untersuchung verläuft im Sand.



Moderator Eric Facon spricht in der neusten Folge «Täter unbekannt – wirklich?» des Beobachter-Podcasts «Der Fall» mit Autorin Chantal Hebeisen und Rechtsberaterin Katrin Reichmuth über die Hintergründe der Geschichte.