Ein Mann hört Schreie, eilt aus seiner Wohnung, will helfen. Er ahnt nicht, dass er schon bald Beschuldigter in einem Strafverfahren sein wird.



Moderator Eric Facon spricht in der neusten Folge «Verhaftung im Treppenhaus» des Beobachter-Podcasts «Der Fall» mit Autorin Katharina Siegrist und Rechtsberaterin Katrin Reichmuth über die Hintergründe der Geschichte.