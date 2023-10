Sarah liebt Pferde über alles und will später ihr Hobby zum Beruf machen. Doch dann verunfallt sie mit dem Pferd und entwickelt ein schweres Schmerzsyndrom. Es ist ein Einschnitt, der alle Pläne zerstört. Doch Sarah und ihre Mutter kämpfen sich zurück in ihr Leben.



Moderator Eric Facon spricht in der neusten Folge «Zwei Frauen am Abgrund» des Beobachter-Podcasts «Der Fall» mit Autorin Stephanie Weiss und Rechtsberaterin Katrin Reichmuth über die Hintergründe der Geschichte.