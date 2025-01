Eine Frau will sich mit einem Schlankheitsstudio selbständig machen. Die Geschäftsidee: Leuten helfen, ohne Anstrengung Gewicht zu verlieren. Dazu investiert sie viel Geld in ein Ultraschallgerät – das aber mit Lizenzgebühren und Leasingraten verbunden ist. Am Tag, an dem die Maschine ausgeliefert wird, kommt der Covid-Lockdown – und die Frau landet in der Schuldenfalle.