Ein 75-Jähriger wird nach einem schweren Skiunfall innert einer Woche dreimal operiert. Er ist erschöpft und hat starke Schmerzen. Im Gespräch mit einer Ärztin, die nicht gut Deutsch kann, sagt er mehrfach «I ma nümme».



Das setzt etwas in Gang: Der Mann wird wegen angeblicher Suizidgefahr in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingeliefert. Gegen seinen Willen.



«Plötzlich in der Psychi» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autorin Birthe Homann und Rechtsexpertin Katrin Reichmuth.