Ja, aber nicht sofort. Lehnt die Stimmbevölkerung die Anpassungen am Covid-Gesetz ab, besteht noch bis in zum 18. März 2022 eine gesetzliche Grundlage für das Zertifikat. So will es die Bundesverfassung. Theoretisch könnte der Bundesrat die Zertifikatspflicht in Restaurants oder Kinos schon vor März 2022 aufheben. Das käme allerdings nicht einer Abschaffung des Zertifikats gleich.

Denn Zertifikat und Zertifikatspflicht sind nicht das Gleiche. Das Gesetz definiert nur die Grundlagen für das Covid-Zertifikat. Ob in Restaurants oder Kinos das Zertifikat auch gezeigt werden muss, bestimmt aber der Bundesrat. Für den Ausstieg aus der Zertifikatspflicht ist für ihn die Lage in den Spitälern ausschlaggebend. In einer Medienkonferenz teilte Gesundheitsminister Alain Berset mit, dass der Bundesrat Mitte November eine Aufhebung der Zertifikatspflicht diskutieren wolle.