Tatsächlich sind die Einkommensunterschiede in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering, nicht aber die Unterschiede beim Vermögen.



«Das Einkommen ist ein Fluss, das Vermögen klebrig wie ein Caramel», sagte die Ökonomin Isabel Martinéz 2020 im Beobachter Ungleichheit in der Schweiz «Vermögen ist klebrig wie Caramel» . Sprich: Wer in eine reiche Familie hineingeboren wurde, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch reich – unter anderem, weil das Vermögen nur sehr tief besteuert wird.



Und die Reichen werden immer reicher. Während das oberste eine Prozent im Jahr 2003 noch 36 Prozent des Vermögens besass, waren es 2016 schon 42 Prozent. Um zu diesem reichsten Prozent zu gehören, muss man nach einer Auswertung der amerikanischen Consulting-Firma Knight Frank in der Schweiz rund 4,7 Millionen Franken besitzen. Weltweit liegt die Schwelle, um zum reichsten Prozent der Bevölkerung zu gehören, nur im Fürstentum Monaco höher.