Was sind die Argumente der Befürworter?

Bundesrat und Parlament wollen mit der Gesetzesänderung für gleich lange Spiesse sorgen.



Inländische Fernsehsender investieren seit Jahrzehnten 4 Prozent ihres Umsatzes in einheimisches Filmschaffen. Die internationalen Streamingdienste sind bislang von dieser Pflicht ausgenommen. Das Geld, das Amazon, Apple und Co. in der kaufkräftigen Schweiz verdienen würden, fliesse restlos ins Ausland, moniert das überparteiliche Komitee «Ja zum Filmgesetz». Um diese Ungleichbehandlung aus dem Weg zu räumen, sei eine Gesetzesänderung nötig.



Ausserdem sorge die Vorlage dafür, dass das Schweizer Filmschaffen gestärkt und die kulturelle Vielfalt gefördert werde. Nicht zuletzt profitierten von einem Ja auch das lokale Gewerbe und der Tourismus. Der Bund schätzt, dass bei einer Annahme ab 2024 jährlich 18 Millionen Franken mehr in hiesige Produktionen fliessen würden.



In einem Kommentar schreibt die WOZ: «Wer die Lex Netflix bekämpft, verteidigt also nicht das eigene Portemonnaie, sondern nur die Sonderbehandlung internationaler Milliardenkonzerne, die ihre Profite dort versteuern, wo es billiger ist für sie. Und was sie in der Schweiz an Wertschöpfung erzielen, stecken sie dann eben anderswo in die Filmwirtschaft – etwa in Spanien, wo Streamingdienste schon jetzt fünf Prozent ihres Umsatzes investieren müssen.»