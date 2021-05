Befürworter heben ihrerseits hervor, dass das Gesetz fair und sozial ausgestaltet sei. Ein Grossteil der Gelder aus den Abgaben wird via Krankenkasse an die Bevölkerung zurückbezahlt, an jede Person den gleichen Betrag. Das Gesetz ist darauf ausgelegt, klimafreundliches Verhalten zu belohnen und klimaschädigendes zu bestrafen.



Gemäss Bund können auf eine 4-köpfige Durchschnittsfamilie mit dem Gesetz Ende der 2020er Jahre Zusatzkosten von rund 100 Franken pro Jahr zukommen. Dabei geht der Bund von einer Familie aus, die auf 128 Quadratmetern wohnt, mit Öl heizt, mit dem Auto pro Jahr rund 12'500 Kilometer fährt und jährlich einen Europaflug unternimmt. Viele Familien könnten aber sogar mehr Geld zurückerhalten, als sie bezahlen. Zum Beispiel wenn sie ohne Flugzeug in die Ferien reisen oder CO2-frei heizen.