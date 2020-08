So absolut stimmt das nicht. Der Hersteller, der den Zuschlag erhält, wird verpflichtet, der Schweizer Wirtschaft Gegengeschäfte in der Höhe von 60 Prozent der Kaufsumme, also 3,6 Milliarden Franken, zu ermöglichen. Das kann bedeuten, dass gewisse Teile des neuen Kampfjets in der Schweiz hergestellt werden, oder dass gewisse Branchen, etwa die Eisenbahnindustrie, Aufträge aus dem Land des Kampfjetherstellers erhält. Die Höhe dieser Kompensationsgeschäfte war in den eidgenössischen Räten sehr umstritten, denn die Gegner behaupten, solche Geschäfte würden den Kaufpreis erhöhen.