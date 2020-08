Die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates sah nur eine Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs von 10'100 auf 25'000 Franken vor. In der Parlamentsdebatte brachte aber der Zürcher CVP-Nationalrat Philipp Kutter einen neuen Aspekt vor: Man dürfe Familien, die die Kinder zu Hause betreuen, nicht benachteiligen und müsse auch den allgemeinen Kinderabzug erhöhen. National- und Ständerat waren sich in der Folge lange nicht einig darüber, ob dieser Einzelantrag mit in das Geschäft aufgenommen werden soll. Denn der höhere allgemeine Kinderabzug würde Kosten von geschätzt 370 Millionen Franken verursachen und profitieren würden vor allem Familien mit sehr hohen Einkommen, wie auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer in der Ratsdebatte betonte. Beide Kammern stimmten mehrmals darüber ab. Der Nationalrat war dafür, der Ständerat dagegen. Nachdem eine Einigungskonferenz zustimmte, dass beide Abzugsmöglichkeiten neu ins Gesetz aufgenommen werden sollen, stimmte schliesslich auch der Ständerat zu.