«Wenn der Milizgedanke bedeutet, dass Politikerinnen und Politiker einen realen Bezug zum Alltagsleben haben sollen, dann bin ich als junge Mutter doch näher am Leben der meisten Familien als jene, die ausschliesslich in Verwaltungsräten sitzen!» Natürlich könnte sie weniger Zeit in die Vorbereitung der Geschäfte stecken «und dann einfach so stimmen, wie Economiesuisse oder der Gewerkschaftsbund es vorgeben. Aber das ist doch nicht seriös!» Diese Diskussion will Politologin Gredig in den nächsten Jahren führen.