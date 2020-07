Eine Koalition aus SP, Grünen, Umwelt- und Friedensorganisationen unter Führung der GSoA will dafür sorgen, dass das Stimmvolk am 27. September den Sechs-Milliarden-Kredit für die neuen Jets ablehnt. Das Referendumskomitee darf im sogenannten Bundesbüchlein, den Abstimmungserläuterungen des Bundesrats, seine Argumente darlegen. Dabei gelten ein paar wenige Einschränkungen: «Der Bundesrat kann ehrverletzende, krass wahrheitswidrige oder zu lange Äusserungen ändern oder zurückweisen», so das Bundesgesetz über die politischen Rechte.