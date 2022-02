Das Nuklearforum schlägt darum vor, die laufenden Reaktoren so lange wie möglich am Netz zu lassen – und für die Zeit danach drei SMR zu bauen. Zum Beispiel Reaktortypen, wie sie zurzeit in England und den USA entwickelt werden und die Ende der 2020er-Jahre auf den Markt kommen sollen. Sie wären nur etwa einen Viertel so gross wie die heutigen Anlagen und würden gemäss Nuklearforum rund 6 bis 10 Milliarden Franken kosten. Aus technischer Sicht könnten sie bis 2040 in Betrieb gehen – also 4 Jahre bevor Leibstadt als letztes AKW nach einer Laufzeit von 60 Jahren 2044 wohl endgültig abgeschaltet werden muss.