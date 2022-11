Am 7. Dezember wird in der Schweiz keine neue Königin gekrönt. Auch befindet sich das Land nicht auf der Suche nach dem nächsten Dalai-Lama. Es werden lediglich recht wichtige Jobs vergeben. Im besten Fall an die dafür am besten geeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten. Wer auch immer danach im Nationalratssaal die Annahme der Wahl verkündet, bleibt ein Mensch unter Menschen – und soll das Familienbüchlein behalten dürfen.