Nicht diskriminierend, sondern konsequent

Wer mehr Diversität möchte, braucht Strukturen, die diese begünstigen. Quoten helfen, sichtbar zu machen, was längst Realität ist: Die Hälfte der Menschen in der Schweiz sind Frauen. Frauen, die Anspruch haben auf ihren Platz in der Gesellschaft, in Büros, als Repräsentantinnen, in Führungspositionen, als Stimmen, die gehört werden sollen und müssen.