Anonyme Gesellschaft

Die Blaupause, wie man in der Schweiz kriminelles Geld verstecken kann, geht so: Eine Person X will in Genf, Gstaad oder Zug eine Liegenschaft kaufen. Dafür gründet X mit einem Treuhänder oder einer Anwältin eine Firma. Im Handelsregister ist aber lediglich der Treuhänder oder die Anwältin aufgeführt.



Sinnbild für dieses Konstrukt ist der französische Ausdruck für Aktiengesellschaft: Société anonyme, anonyme Gesellschaft. Die Firma hat keine eigenen Büros in der Schweiz, Treuhänder sprechen von einer Domizilgesellschaft. Der Volksmund nennt sie Briefkastenfirma. Die neue Firma wird die Liegenschaft kaufen, der eigentliche Besitzer bleibt unerkannt.