Der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder hat es offensichtlich nicht darauf angelegt, im Bundeshaus möglichst populär zu sein. Seine Parlamentarische Initiative mit dem etwas sperrigen Titel «Verbot der Annahme von Mandaten im Zusammenhang mit der Einsitznahme in parlamentarischen Kommissionen» jedenfalls dürfte ihm in Bern nicht allzu viele Freunde eintragen. Der Walliser Anwalt verlangt in dem Vorstoss nämlich, dass künftig in den parlamentarischen Kommissionen nur noch Ratsmitglieder sitzen dürfen, die keine Mandate innehaben, die Kommissionsgeschäfte betreffen. Konkret bedeutet das: Verwaltungsrätinnen von Krankenkassen dürften damit nicht mehr in die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) gewählt werden, Bauernvertreter hätten in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) nichts mehr zu suchen. Es gehe ihm um die Glaubwürdigkeit des Parlaments, erklärte Rieder kurz nach der Einreichung der Initiative. Sein Vorstoss hat – erstaunlicherweise – eine erste Hürde bereits genommen. Die vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen beider Räte haben ihr zugestimmt. Nun geht es in die Detailberatungen, zuerst im Ständerat.