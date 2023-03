«Herr Brunner, Sie setzen sich für Benachteiligte ein. Sind Sie in der falschen Partei?» – «Nein. Zum Beispiel in EU-Fragen bin ich sicher auf SVP-Kurs, aber in Sachen Umwelt und Integration ein Liberaler.» – «Die SVP sieht es wohl nicht so liberal, wenn einer von ihnen Minderheitenschutz betreibt.» – «Zwei Millionen Leute mit Behinderung gibt es in der Schweiz, und etwa eine halbe Million LGBTQ-Menschen. Die SVP setzt sich für eine viel kleinere Minderheit ein – für die 130'000 Bauern im Land.»