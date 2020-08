Mit dem neuen Jagdgesetz müssen die Wölfe kein bestimmtes Mass an Schaden mehr angerichtet haben, damit sie abgeschossen werden dürfen. Es erlaubt, den Wolfsbestand «vorausschauend zu regulieren, um Schäden an Schafen und Ziegen zu verhindern», wie es im Abstimmungsbüchlein des Bundes heisst. Ziel ist, dass die Wölfe ihre Scheu vor Menschen behalten und lernen, sich von Weiden oder Ställen fernzuhalten. Weiter soll die Wolfspopulation nicht derart wachsen, dass sie den Bestand von anderen Wildtieren gefährdet oder aus Mangel an Beute Nutztiere angreift.