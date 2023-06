An diesem Sonntagvormittag scheinen in der Herz-Jesu-Kirche in Brig einige der Klischees bestätigt zu werden, die man in der Restschweiz in Bezug auf das Oberwallis hat: Die Kirchenbänke sind voll, rund 400 Personen sind da. Das Vaterunser ertönt in einem stattlichen Chor.