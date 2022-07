Niklaus Furger ist ziemlich vieles in Visp. Unter anderem ist er Gemeindepräsident, Präsident der Sepp-Blatter-Stiftung und Mitglied der Burgerschaft. Und er spielt Trompete in der Blaskapelle Sempre Avanti. So auch am Pürumärt, dem Bauernmarkt, wo sich das Visper Volk jeweils am Freitagabend bei einem Glas Fendant oder zwei fürs Wochenende warmläuft.