Seit ihrem Amtsantritt 2021 und der Ansage einer Verschärfung ist die Anzahl unbewilligter Demonstrationen in Basel weiter gestiegen. Ist Ihre Strategie gescheitert?

Sie wirkt noch nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber ich habe nicht resigniert. Der beschrittene Weg lautet, immer wieder zu erklären, was grundrechtlich geschützt ist und was nicht. Es ist ein Prozess. Für mich ist es auch frustrierend, wenn sich die Fronten verhärten.