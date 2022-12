Müller-Altermatt gibt zwar zu, dass die Kampagne ungenügend gesteuert wurde, und bedauert dies. Er ist aber der Meinung, dass sie auch deswegen so teuer wurde, weil die Befürworter ständig Unwahrheiten hätten richtigstellen müssen. So hätten die Gegner etwa mit kürzeren Stauzeiten argumentiert oder Alternativen für die Umfahrung beworben, die in der Praxis nicht funktioniert hätten. «Den Stimmbürgern wurde konstant Sand in die Augen gestreut.»