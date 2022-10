Warum hat der Landschaftsschutz so viel Rückhalt im Parlament verloren?

Die Zusammensetzung des Parlaments ist aktuell weniger natur- und landschaftsfreundlich. Vor allem der Ständerat hat an Sensibilität verloren. Es scheint, als habe man vergessen, dass die Bevölkerung 2013 für ein neues Raumplanungsgesetz gestimmt hat, namentlich mit Landschaftsschutz-Argumenten. Ein Jahr zuvor hat es auch die Zweitwohnungsinitiative gutgeheissen. 2008 war das Verbandsbeschwerderecht vom Volk deutlich bestätigt worden. Das Momentum ist aktuell nicht auf unserer Seite, da gebe ich Mitte-Ständerat Beat Rieder recht. Momentum heisst aber: Ich schaue nicht, was gestern war und was in der Zukunft kommen wird, sondern nur, was aktuell gerade opportun ist.